Украинцам напомнили, какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения

10:54, 12 сентября 2025
Если раньше работники должны отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.
Во время действия военного положения правила относительно продолжительности рабочего времени и отдыха в Украине имеют свои особенности.

Законодательство предусматривает возможность увеличения рабочей недели, изменения в графиках отпусков и другие ограничения, связанные с потребностями обороны и функционирования критической инфраструктуры. В то же время работники сохраняют гарантированное право на отдых, хотя его продолжительность может быть скорректирована с учетом условий военного положения.

Гоструда напоминает, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если ранее работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут сократить до 24 часов.

Дополнительно отменяются:

запрет работы в выходные дни;

сокращенный рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней;

перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем;

ограничения для сверхурочных работ.

Можно ли задерживать зарплату во время военного положения?

Работодатель может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что:

задержка вызвана боевыми действиями или

другими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

Задержка выплаты заработной платы является серьезным нарушением трудовых прав работников, и украинское законодательство предусматривает ответственность для работодателей, которые не соблюдают установленные сроки, в частности в виде штрафов (ст.256 КЗоТ) и административной ответственности (ст.41 КУоАП).

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

