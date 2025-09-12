Украинцам напомнили, какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения

Во время действия военного положения правила относительно продолжительности рабочего времени и отдыха в Украине имеют свои особенности.
Законодательство предусматривает возможность увеличения рабочей недели, изменения в графиках отпусков и другие ограничения, связанные с потребностями обороны и функционирования критической инфраструктуры. В то же время работники сохраняют гарантированное право на отдых, хотя его продолжительность может быть скорректирована с учетом условий военного положения.
Гоструда напоминает, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.
Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).
Если ранее работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут сократить до 24 часов.
Дополнительно отменяются:
запрет работы в выходные дни;
сокращенный рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней;
перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем;
ограничения для сверхурочных работ.
Можно ли задерживать зарплату во время военного положения?
Работодатель может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что:
задержка вызвана боевыми действиями или
другими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).
Задержка выплаты заработной платы является серьезным нарушением трудовых прав работников, и украинское законодательство предусматривает ответственность для работодателей, которые не соблюдают установленные сроки, в частности в виде штрафов (ст.256 КЗоТ) и административной ответственности (ст.41 КУоАП).
