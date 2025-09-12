Украинцам напомнили, какая продолжительность рабочего времени и отдыха во время военного положения

Если раньше работники должны отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут уменьшить до 24 часов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного положения правила относительно продолжительности рабочего времени и отдыха в Украине имеют свои особенности.

Законодательство предусматривает возможность увеличения рабочей недели, изменения в графиках отпусков и другие ограничения, связанные с потребностями обороны и функционирования критической инфраструктуры. В то же время работники сохраняют гарантированное право на отдых, хотя его продолжительность может быть скорректирована с учетом условий военного положения.

Гоструда напоминает, что нормальная продолжительность рабочего времени может быть увеличена до 60 часов в неделю на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

До 40 часов в неделю – сокращенное рабочее время, предусмотренное для работников с сокращенным рабочим днем на объектах критической инфраструктуры с пропорциональным увеличением заработной платы.

Работодатель определяет время начала и окончания ежедневной работы (смены).

Если ранее работники должны были отдыхать не менее 42 часов подряд еженедельно, на период военного положения выходные могут сократить до 24 часов.

Дополнительно отменяются:

запрет работы в выходные дни;

сокращенный рабочий день накануне праздничных, нерабочих и выходных дней;

перенос выходного дня, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем;

ограничения для сверхурочных работ.

Можно ли задерживать зарплату во время военного положения?

Работодатель может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что:

задержка вызвана боевыми действиями или

другими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором).

Задержка выплаты заработной платы является серьезным нарушением трудовых прав работников, и украинское законодательство предусматривает ответственность для работодателей, которые не соблюдают установленные сроки, в частности в виде штрафов (ст.256 КЗоТ) и административной ответственности (ст.41 КУоАП).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.