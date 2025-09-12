В ГБР обнародовали детали ДТП с участием детектива НАБУ на границе Львовщины и Ивано-Франковщины

Водитель грузовика получил тяжелые травмы, детектив Бюро — легкие, обстоятельства аварии расследует ДБР.

Вечером 11 сентября между селами Вовчатичи во Львовской области и Помонята в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который находится в собственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

По предварительным данным, около 19:00 столкнулись грузовик и легковой автомобиль НАБУ. В результате аварии водитель грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. Детектив НАБУ получил легкие повреждения и также находится под наблюдением врачей.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия: осмотр места происшествия, опрос свидетелей, изъятие вещественных доказательств.

Отметим, что в Бюро подтвердили: вечером 11 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детектива Национального антикоррупционного бюро, который находился в командировке.

