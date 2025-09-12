Практика судів
  1. В Україні

У ДБР оприлюднили деталі ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівщини та Івано-Франківщини

11:12, 12 вересня 2025
Водій вантажівки отримав тяжкі травми, детектив Бюро — легкі, обставини аварії розслідує ДБР.
У ДБР оприлюднили деталі ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівщини та Івано-Франківщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі на Львівщині та Помонята на Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля, який перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.

За попередніми даними, близько 19:00 зіткнулися вантажівка та легковик НАБУ. Унаслідок аварії водій вантажівки отримав тяжкі травми та госпіталізований до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Детектив НАБУ зазнав легких ушкоджень і також перебуває під наглядом лікарів.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Наразі тривають першочергові слідчі дії: огляд місця події, опитування свідків, вилучення речових доказів.

Зауважимо, що у Бюро підтвердили, що увечері 11 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива Національного антикорупційного бюро, який перебував у відрядженні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

НАБУ ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна буде просити тимчасово відтермінувати або зменшити свої внески до бюджету ЄС у разі вступу — Роксолана Підласа

У Верховній Раді пояснили, що Україна повинна буде робити свій внесок у бюджет ЄС після вступу, але проситиме його відтермінувати чи зменшити.

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення щодо законопроектів про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів

Обидва законопроекти запроваджують залежність від Кабміну, адже розмір орудної величини для розрахунку окладів суддів буде встановлюватися за поданням уряду щорічно в бюджеті – Пленум ВС рекомендував законодавцю врахувати його зауваження.

Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду