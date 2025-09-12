У ДБР оприлюднили деталі ДТП за участі детектива НАБУ на межі Львівщини та Івано-Франківщини

Водій вантажівки отримав тяжкі травми, детектив Бюро — легкі, обставини аварії розслідує ДБР.

Ввечері 11 вересня між селами Вовчатичі на Львівщині та Помонята на Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля, який перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України.

За попередніми даними, близько 19:00 зіткнулися вантажівка та легковик НАБУ. Унаслідок аварії водій вантажівки отримав тяжкі травми та госпіталізований до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Детектив НАБУ зазнав легких ушкоджень і також перебуває під наглядом лікарів.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Наразі тривають першочергові слідчі дії: огляд місця події, опитування свідків, вилучення речових доказів.

Зауважимо, що у Бюро підтвердили, що увечері 11 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива Національного антикорупційного бюро, який перебував у відрядженні.

