Как подать заявление в международный Реестр убытков: главное, что нужно знать

16:17, 12 сентября 2025
В настоящее время открыто 11 категорий
Как подать заявление в международный Реестр убытков: главное, что нужно знать
Реестр убытков, нанесенных агрессией России против Украины, продолжает принимать заявления от физических и юридических лиц, а также от государства Украина. Он фиксирует доказательства потерь и ущерба, причиненных после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Всего предусмотрено 43 категории заявлений, из которых сейчас открыто 11. Среди них — вынужденное перемещение, смерть или исчезновение близких, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы, повреждение или уничтожение жилой и нежилой недвижимости, а также утрата контроля над имуществом на оккупированных территориях и принудительный труд.

Подать заявление можно онлайн через портал «Дия», а позже — в ЦНАПах. Для каждой категории разработаны специальные формы, где заявители должны предоставить описание обстоятельств и доказательства, включая дополнительные документы. Даже если человек уже получал помощь по программе «еВосстановление» или самостоятельно отремонтировал поврежденное жилье, он все равно может обратиться в Реестр.

Реестр убытков лишь принимает и регистрирует заявления, но не выносит решений по компенсациям. Эта задача будет возложена на будущую Комиссию по рассмотрению заявлений для Украины. Украина поставила цель до конца 2025 года завершить работу над международным договором о создании Комиссии.

Ранее мы писали, что в Дии запустили бета-тест новой категории Реестра убытков – заявления о потере жилья.

