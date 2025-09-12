Практика судів
  1. В Україні

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків: головне, що потрібно знати

16:17, 12 вересня 2025
Наразі відкрито 11 категорій.
Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків: головне, що потрібно знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, продовжує приймати заяви від фізичних та юридичних осіб, а також від держави Україна. Він фіксує докази втрат і шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Загалом передбачено 43 категорії заяв, з яких наразі відкрито 11. Серед них — вимушене переміщення, смерть чи зникнення близьких, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі, пошкодження або знищення житлового та нежитлового майна, а також втрата контролю над майном на окупованих територіях та примусова праця.

Подати заяву можна онлайн через портал «Дія», а згодом — у ЦНАПах. Для кожної категорії розроблені спеціальні форми, де заявники мають надати опис обставин та докази, включно з додатковими документами. Навіть якщо особа вже отримувала допомогу за програмою «єВідновлення» чи самостійно відремонтувала пошкоджене житло, вона може звернутися до Реєстру.

Реєстр збитків лише приймає й реєструє заяви, але не ухвалює рішень щодо компенсацій. Це завдання виконуватиме майбутня Комісія з розгляду заяв для України. Україна поставила за мету до кінця 2025 року завершити роботу над міжнародним договором зі створення Комісії.

Нагадаємо, що у Дії запустили бета-тест нової категорії Реєстру збитків – заяви про втрату житла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Дія реєстр збитків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду