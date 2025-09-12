Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків: головне, що потрібно знати

Наразі відкрито 11 категорій.

Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, продовжує приймати заяви від фізичних та юридичних осіб, а також від держави Україна. Він фіксує докази втрат і шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Загалом передбачено 43 категорії заяв, з яких наразі відкрито 11. Серед них — вимушене переміщення, смерть чи зникнення близьких, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення волі, пошкодження або знищення житлового та нежитлового майна, а також втрата контролю над майном на окупованих територіях та примусова праця.

Подати заяву можна онлайн через портал «Дія», а згодом — у ЦНАПах. Для кожної категорії розроблені спеціальні форми, де заявники мають надати опис обставин та докази, включно з додатковими документами. Навіть якщо особа вже отримувала допомогу за програмою «єВідновлення» чи самостійно відремонтувала пошкоджене житло, вона може звернутися до Реєстру.

Реєстр збитків лише приймає й реєструє заяви, але не ухвалює рішень щодо компенсацій. Це завдання виконуватиме майбутня Комісія з розгляду заяв для України. Україна поставила за мету до кінця 2025 року завершити роботу над міжнародним договором зі створення Комісії.

