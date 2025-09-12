В Киеве будут судить инспектора по энергетическому надзору за недекларирование имущества на более 3,1 млн грн

Декларант скрыл в декларации сведения о домах и земельном участке.

В Киеве правоохранители завершили досудебное расследование и, в том числе по материалам полной проверки декларации за 2021 год, направили в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора по энергетическому надзору Управления Госэнергонадзора в г. Киеве Государственной инспекции энергетического надзора, который внес в декларацию заведомо недостоверные сведения на более 3,1 млн грн.

По результатам полной проверки НАПК установило, что декларант скрыл в декларации сведения о:

трех домах общей стоимостью более 2,9 млн грн в городе Хайдусобосло (Венгрия) – одном из самых известных бальнеологических курортов страны:

площадью 623 кв. м, принадлежащем должностному лицу на праве совместной долевой собственности (50/100 доли);

площадью 351 кв. м, также находящемся в его совместной долевой собственности (50/100 доли);

площадью 219 кв. м, который принадлежит должностному лицу на праве частной собственности;

земельном участке в Киевской области площадью 891 кв. м стоимостью 226 тыс. грн, принадлежащем должностному лицу на праве совместной долевой собственности.

