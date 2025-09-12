У Києві судитимуть інспектора з енергетичного нагляду за недекларування майна на понад 3,1 млн грн

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації за 2021 рік, та скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у м. Києві Державної інспекції енергетичного нагляду, який вніс до декларації завідомо недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн.
За результатами повної перевірки НАЗК встановило, що декларант приховав у декларації відомості про:
