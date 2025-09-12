У Києві судитимуть інспектора з енергетичного нагляду за недекларування майна на понад 3,1 млн грн

Декларант приховав у декларації відомості про будинки та земельну ділянку.

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації за 2021 рік, та скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у м. Києві Державної інспекції енергетичного нагляду, який вніс до декларації завідомо недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн.

За результатами повної перевірки НАЗК встановило, що декларант приховав у декларації відомості про:

три будинки загальною вартістю понад 2,9 млн грн у місті Гайдусобосло (Угорщина) – одному з найвідоміших бальнеологічних курортів країни:

площею 623 кв. м, що належить посадовцю на праві спільної часткової власності (50/100 частки);

площею 351 кв. м, що також перебуває у його спільній частковій власності (50/100 частки);

площею 219 кв. м, який належить посадовцю на праві приватної власності;

земельну ділянку у Київській області площею 891 кв. м вартістю 226 тис. грн, що належить посадовцю на праві спільної часткової власності.

