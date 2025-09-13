Гетманцев: Украине нужна система долгосрочного ухода за пожилыми людьми

Даниил Гетманцев заявил, что государство должно обеспечить достойную старость пожилым украинцам, а не перекладывать уход только на семьи.

Источник фото: Depositphotos

В Украине проживает более 7 млн человек в возрасте 65+, и эта доля населения во время войны выросла с 18% до 22%. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев подчеркивает: сегодня государство фактически ограничивается минимальными выплатами, тогда как уход за пожилыми людьми остается в основном ответственностью семей.

«Человек после инсульта возвращается домой, а семья сама должна искать медсестру, подгузники, сиделок, врачей. Одинокая пенсионерка в селе получает помощь от соцработника несколько часов в неделю — а остальное время остается одна. Уход ложится на плечи детей или внуков (чаще всего — дочерей и внучек), которые нередко вынуждены бросать работу. Тем самым мы теряем количество трудоспособных на рынке и толкаем семью в бедность», — объясняет Гетманцев.

Ситуацию осложняет война: тысячи пожилых людей потеряли дома, многие остаются в прифронтовых селах без поддержки, а для многих единственным спасением становятся волонтеры.

Для сравнения, в Германии и Японии действует система страхования долгосрочного ухода, в Польше активно работают дневные центры для пожилых, в странах Балтии развивают формат «ухода в сообществе».

Гетманцев призывает создать подобную систему и в Украине:

поддержку физической и социальной активности пожилых людей;

условия для проживания дома с необходимым уходом;

в случае необходимости — достойные учреждения с условиями, приближенными к домашним.

«И что не менее важно – бремя старения одних поколений не должно становиться непосильным грузом для следующих», — подчеркнул он.

