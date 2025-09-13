Практика судов
  1. В Украине

Гетманцев: Украине нужна система долгосрочного ухода за пожилыми людьми

13:42, 13 сентября 2025
Даниил Гетманцев заявил, что государство должно обеспечить достойную старость пожилым украинцам, а не перекладывать уход только на семьи.
Гетманцев: Украине нужна система долгосрочного ухода за пожилыми людьми
Источник фото: Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине проживает более 7 млн человек в возрасте 65+, и эта доля населения во время войны выросла с 18% до 22%. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев подчеркивает: сегодня государство фактически ограничивается минимальными выплатами, тогда как уход за пожилыми людьми остается в основном ответственностью семей.

«Человек после инсульта возвращается домой, а семья сама должна искать медсестру, подгузники, сиделок, врачей. Одинокая пенсионерка в селе получает помощь от соцработника несколько часов в неделю — а остальное время остается одна. Уход ложится на плечи детей или внуков (чаще всего — дочерей и внучек), которые нередко вынуждены бросать работу. Тем самым мы теряем количество трудоспособных на рынке и толкаем семью в бедность», — объясняет Гетманцев.

Ситуацию осложняет война: тысячи пожилых людей потеряли дома, многие остаются в прифронтовых селах без поддержки, а для многих единственным спасением становятся волонтеры.

Для сравнения, в Германии и Японии действует система страхования долгосрочного ухода, в Польше активно работают дневные центры для пожилых, в странах Балтии развивают формат «ухода в сообществе».

Гетманцев призывает создать подобную систему и в Украине:

  • поддержку физической и социальной активности пожилых людей;
  • условия для проживания дома с необходимым уходом;
  • в случае необходимости — достойные учреждения с условиями, приближенными к домашним.

«И что не менее важно – бремя старения одних поколений не должно становиться непосильным грузом для следующих», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Даниил Гетманцев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Верховный Суд признал ничтожными сделки, направленные на обход санкций, и подтвердил их экстерриториальное действие

Верховный Суд отметил, что действия Минюста, направленные на аннулирование доступа к ЕГР государственного регистратора, который внес изменения в сведения о юридическом лице без учета применения к конечному бенефициарному владельцу персональных санкций, являются правомерной и объективно обоснованной мерой публичного контроля.

Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду