В Днепропетровской области в одном роддоме в один день родились сразу две тройни – фото

15:31, 13 сентября 2025
В один день родились две тройни — трое девочек и трое мальчиков.
В Днепропетровской области в одном роддоме в один день родились сразу две тройни – фото
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об уникальном для региона событии — в одном из областных медучреждений на свет появились сразу две тройни.

Карина и Яков из Никополя стали родителями Веры, Надежды и Любови. Самая маленькая из девочек весит всего 730 граммов, поэтому пока сестрички останутся в больнице, пока не окрепнут и не научатся самостоятельно питаться. По словам мамы, каждая из девочек имеет свой характер: одна спокойная, другая мечтательная, третья — наиболее активно проявляет характер.

Днепряне Анна и Сергей теперь папа и мама сразу трех мальчиков — Артема, Тимура и Назара. Малыши появились на свет с весом около двух килограммов каждый.

Для обеих семей это первые дети. Родители признаются: такая новость стала неожиданностью, но очень радостной.

«Благодарю команду специалистов, которые помогли малышам появиться на свет», — отметил Сергей Лысак.

Днепр беременность и роды

