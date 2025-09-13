В Закарпатье массовые мероприятия будут разрешать только по согласованию с ТЦК

Теперь в Закарпатье все массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье ввели новый порядок организации массовых мероприятий — их необходимо согласовывать с областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Это решение принято для выполнения протокольного поручения премьер-министра Украины, указали в ОВА.

Отныне организаторы событий — представители общественных, благотворительных, религиозных организаций, госучреждений, бизнеса или частные лица — должны заблаговременно обращаться в Закарпатский областной ТЦК и СП.

«Мы согласовываем именно часть, касающуюся безопасности мероприятий, а не предоставляем разрешение или запрет на их проведение, использование определенной территории или объектов недвижимости», – подчеркнул во время брифинга начальник группы психологической поддержки персонала отдела психологической поддержки персонала ОТЦК и СП подполковник Андрей Акимов.

Письменные запросы организаторы должны направлять на электронную почту: [email protected]. Это следует делать не позднее чем за 7 дней до проведения мероприятия, но не ранее чем за месяц.

В обращении необходимо указать:

• данные и контакты организатора;

• место, дату, время и продолжительность мероприятия;

• ориентировочное количество участников;

• наличие укрытий, которые вместят всех людей;

• ответственное лицо за безопасность и алгоритм действий в случае тревоги.

Запросы рассматривают в течение трех дней и направляют письменный ответ. При необходимости документы могут вернуть на доработку.

Причинами отказа могут быть отсутствие надлежащего укрытия или несвоевременное обращение. В случае нарушения требований решение будут принимать компетентные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.