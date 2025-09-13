В Украине готовят легализацию крипторынка: что предусматривает законопроект

Ко второму чтению в законопроект планируют внести правки, подготовленные комитетами совместно с Минцифры.

Источник фото: Getty Images

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10225-д, который предусматривает легализацию рынка виртуальных активов и устанавливает правила его налогообложения.

Отметим, что Антикоррупционный комитет Верховной Рады предоставил заключение на законопроект 10225-д о регулировании рынка криптоактивов, в котором указал на коррупционные риски относительно наделения регулятора рынка криптоактивов следственными полномочиями. На это также указало и Главное научно-экспертное управление парламента.

В ответ на это соавтор законопроекта Даниил Гетманцев пообещал, что ко второму чтению лично пересмотрит эти полномочия регулятора. Напомним, что пока неизвестно, какой орган будет регулировать рынок криптоактивов, и законопроект не дает ответа на этот вопрос.

Таким образом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект наделяет этого неизвестного регулятора рядом специальных полномочий, характерных для органов досудебного расследования (в частности, осмотр помещений, получение информации, документов, носителей данных и других материалов, сбор доказательств, опрос свидетелей).

Как сообщил народный депутат Алексей Жмеренецкий, документ базируется на европейском регулировании MiCA и учитывает потребности Украины на переходный период.

По словам депутата, законопроект:

• вводит лицензирование криптоплатформ, требования к их капиталу, прозрачности и процедурам KYC («знай своего клиента»);

• устанавливает правила отчетности для транзакций;

• определяет классификации виртуальных активов, в частности криптоактивы, токены электронных денег (EMT) и токены, привязанные к активам (ART).

Ко второму чтению в законопроект планируют внести правки, подготовленные комитетами совместно с Минцифры.

