Ворвался в дом с ножом — на Закарпатье мужчина пытался изнасиловать пенсионерку

Мужчина с ножом напал на 77-летнюю женщину, но ей удалось вырваться.

В Виноградове Закарпатской области задержан 39-летний мужчина, который пытался изнасиловать 77-летнюю пенсионерку, сообщили в полиции.

Женщина самостоятельно обратилась к стражам порядка и заявила о нападении. Расследование установило, что около 16 часов в дом женщины проник неизвестный ей мужчина.

Вие с ножом бросился на хозяйку и с применением физического и психологического насилия пытался ее изнасиловать.

Женщине удалось вырваться и убежать от неизвестного, а сам мужчина сразу же скрылся.

На месте полицейские обнаружили кухонный нож, которым злоумышленник угрожал пожилой женщине.

Орудие преступления изъяли, а во время проверки установили личность нападающего – им оказался 39-летний житель этого же населенного пункта.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

