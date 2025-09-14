Увірвався в дім з ножем — на Закарпатті чоловік намагався зґвалтувати пенсіонерку

Чоловік з ножем напав на 77-річну жінку, але їй вдалося вирватися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Виноградові Закарпатської області затримали 39-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 77-річну пенсіонерку, повідомили у поліції.

Жінка самостійно звернулася до правоохоронців і заявила про напад. Розслідування встановило, що близько 16-ї години в будинок жінки проник невідомий їй чоловік.

Віе із ножем кинувся на господиню та із застосуванням фізичного та психологічного насильства намагався її зґвалтувати.

Жінці вдалося вирватися та втекти від невідомого, а сам чоловік одразу ж втік.

На місці поліцейські виявили кухонний ніж, яким зловмисник погрожував літній жінці.

Знаряддя злочину вилучили, а під час перевірки встановили особу нападника — ним виявився 39-річний житель цього ж населеного пункту.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.