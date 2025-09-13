Практика судов
Российский дрон залетел на 10 км вглубь Румынии и был около 50 мин в небе НАТО, — Зеленский

20:24, 13 сентября 2025
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские военные хорошо осознают направления движения своих дронов и продолжительность их пребывания в воздухе.
Российский дрон залетел на 10 км вглубь Румынии и был около 50 мин в небе НАТО, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал инциденты с российскими дронами, которые из украинского приграничья залетели на территорию Румынии и Польши. Он отметил, что 13 сентября дрон залетел на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и летал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России, добавил Зеленский.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-либо командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность превентивных действий в ответ на угрозы со стороны России, ведь даже незначительные на первый взгляд риски со стороны агрессора могут иметь серьезные последствия. По его убеждению, Россия, привыкшая презирать независимость других стран и человеческую жизнь, должна ощутить реальные последствия своих действий.

Он акцентировал внимание на необходимости усиления санкций против России, введения торговых ограничений и создания общей системы безопасности.

Напомним, что Румыния поднимала в воздух два F-16 из-за российского дрона.

Подобный инцидент произошел 13 сентября в Польше. Там подняли авиацию и включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов.

