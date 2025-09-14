Поезд №73 Харьков – Перемышль отправился измененным маршрутом, ожидается задержка не менее 4 часов

Если по каким-либо причинам посадка была невозможна, «Укрзализныця» готова принять пассажиров с билетами на поезд №73 на любой другой рейс в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» сообщила, что поезд №73 «Харьков — Перемышль» продолжил движение измененным маршрутом через Киев и Коростень. Несмотря на ускорение, ожидаемая задержка составит не менее 4 часов. Кроме того, не успевшие на посадку пассажиры поезда №73 смогут воспользоваться любым рейсом в Перемышль в течение воскресенья без обмена билетов.

Напомним, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Для пассажиров этого рейса, которые добрались до столицы автобусным трансфером или самостоятельно, предусмотрена посадка на поезд со станции Киев-Пассажирский.

В УЗ указали, что если по каким-либо причинам посадка была невозможна, «Укрзализныця» готова принять пассажиров с билетами на поезд №73 на любой другой рейс в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.