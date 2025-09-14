Практика судов
  1. В Украине

Поезд №73 Харьков – Перемышль отправился измененным маршрутом, ожидается задержка не менее 4 часов

08:44, 14 сентября 2025
Если по каким-либо причинам посадка была невозможна, «Укрзализныця» готова принять пассажиров с билетами на поезд №73 на любой другой рейс в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов.
Поезд №73 Харьков – Перемышль отправился измененным маршрутом, ожидается задержка не менее 4 часов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» сообщила, что поезд №73 «Харьков — Перемышль» продолжил движение измененным маршрутом через Киев и Коростень. Несмотря на ускорение, ожидаемая задержка составит не менее 4 часов. Кроме того, не успевшие на посадку пассажиры поезда №73 смогут воспользоваться любым рейсом в Перемышль в течение воскресенья без обмена билетов.

Напомним, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Для пассажиров этого рейса, которые добрались до столицы автобусным трансфером или самостоятельно, предусмотрена посадка на поезд со станции Киев-Пассажирский.

В УЗ указали, что если по каким-либо причинам посадка была невозможна, «Укрзализныця» готова принять пассажиров с билетами на поезд №73 на любой другой рейс в направлении Перемышля в течение воскресенья без обмена билетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевская область Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду