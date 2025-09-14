Поїзд №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом, очікується затримка щонайменше 4 години

Якщо з будь-яких причин здійснити посадку було неможливо, «Укрзалізниця» готова прийняти пасажирів із квитками на поїзд №73 на будь-який інший рейс у напрямку Перемишля протягом неділі без обміну квитків.

«Укрзалізниця» повідомила, що поїзд №73 «Харків — Перемишль» продовжив рух зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Попри пришвидшення, очікувана затримка складе щонайменше 4 години. Крім того, пасажири поїзда №73, які не встигли на посадку, зможуть скористатися будь-яким рейсом до Перемишля протягом неділю без обміну квитків.

Нагадаємо, що у Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Для пасажирів цього рейсу, які дісталися до столиці автобусним трансфером або власними силами, передбачили посадку на поїзд зі станції Київ-Пасажирський.

