Практика судов
  1. В Украине

В воскресенье 14 сентября между Киевом и Бояркой УЗ организовала тактовое движение пригородных поездов

08:59, 14 сентября 2025
«Укрзализныця» ввела тактовое движение во избежание осложнений после чрезвычайного происшествия в Киевской области.
Источник фото: УЗ
Чтобы избежать утренних осложнений движения на участке, где произошла чрезвычайная ситуация, «Укрзалізниця» организовала тактовое движение пригородных поездов между Киевом и Бояркой на протяжении всего воскресенья, 14 сентября.

В этот день будут курсировать рейсы с остановками на станциях Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка и Боярка:

  • №6101 Киев-Пасс (пригородный вокзал) — Боярка

(отправление 5:10, прибытие 5:40)

  • №6102 Боярка — Киев-Пасс (приг)

(отправление 5:50, прибытие 6:20)

  • №6103 Киев-Пасс (приг) — Боярка

(отправление 6:30, прибытие 7:00)

  • №6106 Боярка — Киев-Пасс (приг)

(отправление 7:20, прибытие 7:50)

  • №6109 Киев-Пасс (приг) — Боярка

(отправление 8:05, прибытие 8:35)

  • №6110 Боярка — Киев-Пасс (приг)

(отправление 8:45, прибытие 9:15)

  • №6113 Киев-Пасс (приг) — Боярка

(отправление 9:30, прибытие 10:00)

  • №6112 Боярка — Киев-Пасс (приг)

(отправление 10:10, прибытие 10:40)

Напомним, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное событие, в результате которого была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

В то же время в УЗ отметили, что в пригородном сообщении внимательно следят за ситуацией, однако в течение дня возможны изменения в графике движения из-за внешних обстоятельств.

