У неділю 14 вересня між Києвом і Бояркою УЗ організувала тактовий рух приміських поїздів

«Укрзалізниця» запровадила тактовий рух, аби уникнути ускладнень після надзвичайної події на Київщині.

Джерело фото: УЗ

Щоб уникнути ранкових ускладнень руху на ділянці, де сталася надзвичайна ситуація, «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів між Києвом та Бояркою протягом усієї неділі, 14 вересня.

У цей день курсуватимуть рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка:

№6101 Київ-Пас (приміський вокзал) — Боярка

(відправлення 5:10, прибуття 5:40)

№6102 Боярка — Київ-Пас (прим)

(відправлення 5:50, прибуття 6:20)

№6103 Київ-Пас (прим) — Боярка

(відправлення 6:30, прибуття 7:00)

№6106 Боярка — Київ-Пас (прим)

(відправлення 7:20, прибуття 7:50)

№6109 Київ-Пас (прим) — Боярка

(відправлення 8:05, прибуття 8:35)

№6110 Боярка — Київ-Пас (прим)

(відправлення 8:45, прибуття 9:15)

№6113 Київ-Пас (прим) — Боярка

(відправлення 9:30, прибуття 10:00)

№6112 Боярка — Київ-Пас (прим)

(відправлення 10:10, прибуття 10:40)

Нагадаємо, що у Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Водночас в УЗ вказали, що у приміському сполученні уважно стежать за ситуацією, однак протягом дня можливі зміни у графіку руху через зовнішні обставини.

