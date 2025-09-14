Практика судів
У неділю 14 вересня між Києвом і Бояркою УЗ організувала тактовий рух приміських поїздів

08:59, 14 вересня 2025
«Укрзалізниця» запровадила тактовий рух, аби уникнути ускладнень після надзвичайної події на Київщині.
Джерело фото: УЗ
Щоб уникнути ранкових ускладнень руху на ділянці, де сталася надзвичайна ситуація, «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів між Києвом та Бояркою протягом усієї неділі, 14 вересня.

У цей день курсуватимуть рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка:

  • №6101 Київ-Пас (приміський вокзал) — Боярка
    (відправлення 5:10, прибуття 5:40)
  • №6102 Боярка — Київ-Пас (прим)
    (відправлення 5:50, прибуття 6:20)
  • №6103 Київ-Пас (прим) — Боярка
    (відправлення 6:30, прибуття 7:00)
  • №6106 Боярка — Київ-Пас (прим)
    (відправлення 7:20, прибуття 7:50)
  • №6109 Київ-Пас (прим) — Боярка
    (відправлення 8:05, прибуття 8:35)
  • №6110 Боярка — Київ-Пас (прим)
    (відправлення 8:45, прибуття 9:15)
  • №6113 Київ-Пас (прим) — Боярка
    (відправлення 9:30, прибуття 10:00)
  • №6112 Боярка — Київ-Пас (прим)
    (відправлення 10:10, прибуття 10:40)

Нагадаємо, що у Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Водночас в УЗ вказали, що у приміському сполученні уважно стежать за ситуацією, однак протягом дня можливі зміни у графіку руху через зовнішні обставини.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

