У неділю 14 вересня між Києвом і Бояркою УЗ організувала тактовий рух приміських поїздів

Щоб уникнути ранкових ускладнень руху на ділянці, де сталася надзвичайна ситуація, «Укрзалізниця» організувала тактовий рух приміських поїздів між Києвом та Бояркою протягом усієї неділі, 14 вересня.
У цей день курсуватимуть рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка та Боярка:
Нагадаємо, що у Фастівському районі Київської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Водночас в УЗ вказали, що у приміському сполученні уважно стежать за ситуацією, однак протягом дня можливі зміни у графіку руху через зовнішні обставини.
