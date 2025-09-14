На Киевщине ночью произошла чрезвычайная ситуация — что известно

На Киевщине повреждена железная дорога: поезда меняют маршруты.

В ночь на 14 сентября в Фастовском районе Киевщины прогремели взрывы. Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что событие не связано с атакой РФ, однако стало причиной повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Из-за инцидента ряд поездов изменил маршрут. В частности, пассажирам поезда №73 «Харьков — Перемышль» организовали трансфер до Киева: часть пути автобусом, остальное — поездом, который отправился дальше измененным маршрутом.

В «Укрзализныце» уточнили, что на время восстановительных работ поезда дальнего сообщения курсируют в объезд поврежденного участка — через Мироновку или Коростень. Это вызывает отклонения от графика, однако железнодорожники ускоряют движение и обеспечивают пересадки в ручном режиме.

Чтобы избежать утренних осложнений, компания также организовала тактовое движение пригородных поездов между Киевом и Бояркой в течение всего воскресенья. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальных ресурсах «УЗ».

