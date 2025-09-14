На Київщині вночі сталася надзвичайна ситуація — що відомо

На Київщині пошкоджено залізницю: поїзди змінюють маршрути.

У ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київщини пролунали вибухи. Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що подія не пов’язана з атакою РФ, проте стала причиною пошкодження залізничної інфраструктури.

Через інцидент низка поїздів змінила маршрут. Зокрема, пасажирам поїзда №73 «Харків — Перемишль» організували трансфер до Києва: частину шляху автобусом, решту — потягом, який вирушив далі зміненим маршрутом.

В «Укрзалізниці» уточнили, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсують в об’їзд пошкодженої ділянки — через Миронівку або Коростень. Це спричиняє відхилення від графіка, однак залізничники прискорюють рух і забезпечують пересадки у ручному режимі.

Щоб уникнути ранкових ускладнень, компанія також організувала тактовий рух приміських поїздів між Києвом і Бояркою протягом усієї неділі. Ознайомитися з актуальним розкладом можна на офіційних ресурсах «Укрзалізниці».

