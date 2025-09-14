Практика судов
Пропавший в Польше 18-летний юноша нашелся в Украине — он стал добровольцем ВСУ

16:00, 14 сентября 2025
18-летний Войцех Антони нашелся в Украине — молодой человек стал добровольцем ВСУ.
18-летний Войцех Антони из-под Познани, которого в середине марта разыскивала польская полиция, неожиданно «нашелся» в Украине. Вместо поездки в Варшаву юноша решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом пишет местное издание Wiadomości.

О себе он заявил в видео украинского центра рекрутации добровольцев: «Меня зовут Войцех Антони, я из Польши. Я вступил в воздушно-десантную бригаду, чтобы спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российской агрессией и бороться за Европу».

Юноша свободно говорит на английском и польском языках. В обращении он подчеркнул, что борьба Украины имеет критическое значение и для его страны: «Для Польши очень важно, чтобы Украина боролась с россиянами, потому что мы следующие на линии фронта. Братья и сестры из Польши, война ближе, чем кажется».

История исчезновения

Еще в марте этого года родные и полиция объявили Войцеха в розыск. Он должен был прибыть в Варшаву, однако исчез по дороге. Во время последних онлайн-разговоров с ним близкие предполагали, что он может направляться в Литву или Украину.

Через несколько дней после начала поисков познанская полиция сообщила, что юноша найден, однако подробностей тогда не разглашала.

