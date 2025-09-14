Зниклий у Польщі 18-річний юнак знайшовся в Україні — він став добровольцем ЗСУ

18-річний Войцех Антоні знайшовся в Україні — хлопець став добровольцем ЗСУ.

18-річний Войцех Антоні з-під Познані, якого в середині березня розшукувала польська поліція, несподівано «знайшовся» в Україні. Замість поїздки до Варшави юнак вирішив вступити до лав Збройних Сил України. Про це пише місцеве видання Wiadomości.

Про себе він заявив у відео українського центру рекрутації добровольців: «Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі. Я вступив до повітрянодесантної бригади, щоб рятувати людей, захищати їх від російських загарбників, боротися з російською інвазією і боротися за Європу».

Юнак вільно розмовляє англійською та польською мовами. У зверненні він наголосив, що боротьба України є критично важливою і для його країни: «Для Польщі дуже важливо, щоб Україна боролася з росіянами, тому що ми наступні на лінії фронту. Брати і сестри з Польщі, війна ближче, ніж здається».

Історія зникнення

Ще в березні цього року рідні та поліція оголосили Войцеха в розшук. Він мав прибути до Варшави, однак зник по дорозі. Під час останніх онлайн-розмов із ним близькі припускали, що він може прямувати до Литви або України.

Через кілька днів після початку пошуків познанська поліція повідомила, що юнака знайдено, однак подробиць тоді не розголошувала.

