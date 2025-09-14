Практика судов
  1. В Украине

За 8 месяцев украинские суды вынесли почти 13 тысяч приказов о взыскании алиментов

13:36, 14 сентября 2025
В Украине уменьшилось количество судебных приказов о взыскании алиментов.
За 8 месяцев украинские суды вынесли почти 13 тысяч приказов о взыскании алиментов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые восемь месяцев 2025 года украинские суды вынесли 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 28% меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Опендатабот. В целом за последние пять лет (с 2021 по август 2025 года) суды приняли 99 909 таких решений в упрощенном порядке, что позволяет оперативно взыскивать алименты без длительных судебных заседаний.

Самый высокий показатель по количеству приказов зафиксирован в 2021 году – 27 251 решение. В 2024 году их количество уменьшилось на четверть до 20 504, а в 2025 году тенденция к сокращению продолжается.

В этом году больше всего судебных приказов о взыскании алиментов вынесено в Днепропетровской области – 1 654 решения, что составляет 13% от общего количества по Украине. На втором месте Одесская область с 948 приказами (8%), за ней следуют Харьковская область – 837 (7%), Киевская область – 810 (6%) и Львовская область – 772 (6%). Эти пять регионов вместе обеспечивают почти 40% всех судебных приказов в Украине в 2025 году.

Уточняется, что речь идет о количестве принятых судебных приказов, а не о фактически уплаченных алиментах или выполненных решениях. Эти документы позволяют взыскателям обращаться в исполнительную службу для реализации права на алименты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд алименты

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду