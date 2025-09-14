За 8 месяцев украинские суды вынесли почти 13 тысяч приказов о взыскании алиментов

В Украине уменьшилось количество судебных приказов о взыскании алиментов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые восемь месяцев 2025 года украинские суды вынесли 12 714 судебных приказов о взыскании алиментов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 28% меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Опендатабот. В целом за последние пять лет (с 2021 по август 2025 года) суды приняли 99 909 таких решений в упрощенном порядке, что позволяет оперативно взыскивать алименты без длительных судебных заседаний.

Самый высокий показатель по количеству приказов зафиксирован в 2021 году – 27 251 решение. В 2024 году их количество уменьшилось на четверть до 20 504, а в 2025 году тенденция к сокращению продолжается.

В этом году больше всего судебных приказов о взыскании алиментов вынесено в Днепропетровской области – 1 654 решения, что составляет 13% от общего количества по Украине. На втором месте Одесская область с 948 приказами (8%), за ней следуют Харьковская область – 837 (7%), Киевская область – 810 (6%) и Львовская область – 772 (6%). Эти пять регионов вместе обеспечивают почти 40% всех судебных приказов в Украине в 2025 году.

Уточняется, что речь идет о количестве принятых судебных приказов, а не о фактически уплаченных алиментах или выполненных решениях. Эти документы позволяют взыскателям обращаться в исполнительную службу для реализации права на алименты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.