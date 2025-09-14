Практика судів
  1. В Україні

За 8 місяців українські суди винесли майже 13 тисяч наказів про стягнення аліментів

13:36, 14 вересня 2025
В Україні зменшилася кількість судових наказів про стягнення аліментів.
За 8 місяців українські суди винесли майже 13 тисяч наказів про стягнення аліментів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші вісім місяців 2025 року українські суди винесли 12 714 судових наказів про стягнення аліментів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і на 28% менше порівняно з 2021 роком. Про це повідомляє Опендатабот. Загалом за останні п’ять років (з 2021 по серпень 2025 року) суди ухвалили 99 909 таких рішень у спрощеному порядку, що дозволяє оперативно стягувати аліменти без тривалих судових засідань.

Найвищий показник за кількістю наказів зафіксовано у 2021 році – 27 251 рішення. У 2024 році їхня кількість зменшилася на чверть до 20 504, а у 2025 році тенденція до скорочення продовжується.

Цьогоріч найбільше судових наказів про стягнення аліментів винесено у Дніпропетровській області – 1 654 рішення, що становить 13% від загальної кількості по Україні. На другому місці Одещина з 948 наказами (8%), за нею йдуть Харківщина – 837 (7%), Київщина – 810 (6%) і Львівщина – 772 (6%). Ці п’ять регіонів разом забезпечують майже 40% усіх судових наказів в Україні у 2025 році.

Уточнюється, що йдеться про кількість ухвалених судових наказів, а не про фактично сплачені аліменти чи виконані рішення. Ці документи дозволяють стягувачам звертатися до виконавчої служби для реалізації права на аліменти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд аліменти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції