За 8 місяців українські суди винесли майже 13 тисяч наказів про стягнення аліментів

В Україні зменшилася кількість судових наказів про стягнення аліментів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші вісім місяців 2025 року українські суди винесли 12 714 судових наказів про стягнення аліментів, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, і на 28% менше порівняно з 2021 роком. Про це повідомляє Опендатабот. Загалом за останні п’ять років (з 2021 по серпень 2025 року) суди ухвалили 99 909 таких рішень у спрощеному порядку, що дозволяє оперативно стягувати аліменти без тривалих судових засідань.

Найвищий показник за кількістю наказів зафіксовано у 2021 році – 27 251 рішення. У 2024 році їхня кількість зменшилася на чверть до 20 504, а у 2025 році тенденція до скорочення продовжується.

Цьогоріч найбільше судових наказів про стягнення аліментів винесено у Дніпропетровській області – 1 654 рішення, що становить 13% від загальної кількості по Україні. На другому місці Одещина з 948 наказами (8%), за нею йдуть Харківщина – 837 (7%), Київщина – 810 (6%) і Львівщина – 772 (6%). Ці п’ять регіонів разом забезпечують майже 40% усіх судових наказів в Україні у 2025 році.

Уточнюється, що йдеться про кількість ухвалених судових наказів, а не про фактично сплачені аліменти чи виконані рішення. Ці документи дозволяють стягувачам звертатися до виконавчої служби для реалізації права на аліменти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.