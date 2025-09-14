ВСУ атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ

Генштаб подтвердил, что украинские силы нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Вооруженные Силы Украины осуществили атаку на Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. Удар нанесли подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций в сотрудничестве с другими компонентами Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, на территории завода прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар. В настоящее время продолжается уточнение результатов поражения объекта. Киришский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, производящим около 80 наименований нефтепродуктов, включая автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Этот завод играет ключевую роль в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ, в частности в поставках топлива для оккупационных войск.

Силы обороны Украины систематически работают над ослаблением военно-экономического потенциала России, в частности путем ударов по объектам, которые обеспечивают оккупационные войска топливом, вооружением и боеприпасами. Атака на Киришский НПЗ является частью этой стратегии, направленной на подрыв логистики и ресурсов государства-агрессора.

