ЗСУ атакували найбільший нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ

Генштаб підтвердив, що українські сили завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу в Росії.

Збройні Сили України здійснили атаку на Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії. Удар виконали підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій у співпраці з іншими компонентами Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, на території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Наразі триває уточнення результатів ураження об’єкта. Кірішський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, що виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, включаючи автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне. Цей завод відіграє ключову роль у забезпеченні потреб збройних сил РФ, зокрема постачанні пального для окупаційних військ.

Сили оборони України систематично працюють над послабленням військово-економічного потенціалу Росії, зокрема шляхом ударів по об’єктах, які забезпечують окупаційні війська пальним, озброєнням та боєприпасами. Атака на Кірішський НПЗ є частиною цієї стратегії, спрямованої на підрив логістики та ресурсів держави-агресора.

