Работник отказывается уходить в отпуск по графику — как действовать работодателю

17:30, 14 сентября 2025
Работодатель может отправить работника в отпуск по графику даже без его согласия.
Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда напоминает: в соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об отпусках», порядок предоставления ежегодных отпусков определяется утвержденным графиком. Его согласовывают с профсоюзом и доводят до сведения всех работников.

Работодатель обязан письменно предупредить работника о начале отпуска не позднее чем за две недели до установленной даты.

Если же работник отказывается использовать отпуск по графику, руководитель имеет право издать приказ о его предоставлении без заявления работника.

Инспекторы также подчеркивают: в случае увольнения работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

