Працівник відмовляється йти у відпустку за графіком — як діяти роботодавцю

Роботодавець може відправити працівника у відпустку за графіком навіть без його згоди.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки», порядок надання щорічних відпусток визначається затвердженим графіком. Його погоджують із профспілкою та доводять до відома всіх працівників.

Роботодавець повинен письмово попередити працівника про початок відпустки щонайменше за два тижні до визначеної дати.

Якщо ж працівник відмовляється використати відпустку за графіком, керівник має право видати наказ про її надання без заяви працівника.

Інспектори також підкреслюють: у разі звільнення роботодавець зобов’язаний виплатити компенсацію за всі невикористані дні відпустки.

