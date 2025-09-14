В Запорожье мужчина украл у своей знакомой криптовалюту на сумму более 3,5 млн грн

Он запомнил seed-фразу от криптогаманца, восстановил доступ и незаконно завладел Bitcoin и Ethereum.

В Запорожье правоохранители разоблачили местного жителя, который присвоил виртуальные активы своей знакомой на сумму более 3,5 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина помог женщине создать холодный криптокошелек и запомнил seed-фразу для доступа. Позже он использовал ее для восстановления кошелька, получил контроль над учетной записью и незаконно завладел криптовалютой Bitcoin и Ethereum на сумму более 3,5 млн грн.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в завладении виртуальными активами и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Потерпевшей возмещен причиненный ущерб.

