У Запоріжжі чоловік вкрав у своєї знайомої криптовалюту на суму понад 3,5 млн грн

Він запам’ятав seed-фразу від криптогаманця, відновив доступ і незаконно заволодів Bitcoin та Ethereum.

У Запоріжжі правоохоронці викрили місцевого жителя, який привласнив віртуальні активи своєї знайомої на суму понад 3,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік допоміг жінці створити холодний криптогаманець і запам’ятав seed-фразу для доступу. Згодом він використав її для відновлення гаманця, отримав контроль над обліковим записом та незаконно заволодів криптовалютою Bitcoin і Ethereum на суму понад 3,5 млн грн.

Наразі йому повідомлено про підозру в заволодінні віртуальними активами та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Потерпілій відшкодовано завдані збитки.

