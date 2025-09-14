На Киевщине из-за повреждения железной дороги запустили дополнительные автобусы

Из-за повреждений на железной дороге в Фастовском районе запустили дополнительные автобусы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Фастовском районе продолжаются работы по восстановлению поврежденной железнодорожной инфраструктуры. Чтобы снизить неудобства для пассажиров, на ключевых направлениях организовано дополнительное автобусное сообщение. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

В частности:

Фастов – Киев: на маршрут вышли еще 9 автобусов;

Васильков – Киев и Боярка – Киев: добавлено по 4 автобуса на каждом направлении.

Отправление автобусов осуществляется каждые 10 минут, что позволяет пассажирам быстро и без ожидания добраться до места назначения.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге на Фастовщине.

Как сообщили правоохранители, 13 сентября в 23:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между Васильковом и Бояркой.

На месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, после чего возник пожар.

Следователи под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Досудебное расследование продолжается.

В Генштабе отметили, что причины взрыва установит служебная проверка и дальнейшее расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.