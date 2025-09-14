Ночью на Киевщине произошла детонация боеприпасов в поезде с военным грузом – Генштаб

В ночь на 14 сентября на Киевщине произошел чрезвычайный инцидент — в грузовом поезде, перевозившем военный груз, произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщили «Общественному» в Генеральном штабе ВСУ.
Как указано, личный состав не пострадал. Из-за инцидента движение по железнодорожным путям временно остановили, а три вагона пришлось отцепить.
Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия детонации. В Генштабе отметили, что причины взрыва установит служебная проверка и последующее расследование.
Напомним, что в ночь на 14 сентября в Фастовском районе Киевской области прогремели взрывы, которые, по словам главы областной государственной администрации Николая Калашника, не были связаны с атакой РФ. В то же время инцидент привел к повреждению железнодорожной инфраструктуры, что вызвало масштабные изменения в движении поездов дальнего сообщения.
Последствия для пассажиров
Первым удар на себя принял поезд №73 «Харьков — Перемышль». Пассажиров эвакуировали с поврежденного участка, организовав для них трансфер в Киев: часть пути была пройдена автобусами, далее — пересадка на поезд с измененным маршрутом. Трем женщинам понадобилась медицинская помощь из-за стрессовой реакции, их сопровождала бригада экстренной медицины.
В целом движение поездов дальнего сообщения перенаправлено через Мироновку или Коростень. Это вызвало отклонения от графика, однако «УЗ» заявляет об ускоренном движении и работе в ручном режиме для обеспечения пересадок.
Антикризисные решения
Чтобы избежать транспортного коллапса в столице, «Укрзализныця» ввела тактовое движение пригородных поездов Киев — Боярка на протяжении всего воскресенья. Этот шаг позволил снизить нагрузку на поврежденный участок и обеспечить стабильность перевозок в утренние часы.
ГСЧС, железнодорожники и другие службы продолжают восстановительные работы. В «Укрзализныце» отмечают, что в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2–3 часов, так как они следуют объездными маршрутами.
Масштаб изменений
Через Коростень перенаправлены поезда, в частности:
• №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск
• №73 Харьков — Перемышль
• №79 Днепр — Львов
• №119 Днепр — Холм
• №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов
• №24 Холм — Киев
• №92 Львов — Киев
• №52 Перемышль — Киев
• №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец
• №750 Ужгород — Киев
Через Триполье-Днестровское — Мироновку курсируют:
• №22/104 Львов — Харьков, Краматорск
• №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев
• №106 Одесса — Киев
• №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий
• №82/81 Ужгород — Киев
• №14 Солотвино — Киев
• №716 Перемышль — Киев
• №76 Кривой Рог — Киев
• №140 Каменец-Подольский — Киев
• №139 Киев — Каменец-Подольский
• №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов
• №21/103 Харьков, Краматорск — Львов
• №113 Харьков — Львов
• №755 Киев — Луцк
• №753 Кривой Рог — Киев
• №265 Киев — Одесса
• №117 Киев — Жмеринка
• №715 Киев — Перемышль
