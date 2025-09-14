Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области пришлось эвакуировать пассажиров поезда Харьков — Перемышль

Из-за чего возникла чрезвычайная ситуация с повреждением железнодорожного полотна пока не сообщается.

В ночь на 14 сентября в Фастовском районе Киевской области прогремели взрывы, которые, по словам главы областной государственной администрации Николая Калашника, не были связаны с атакой РФ. В то же время инцидент привел к повреждению железнодорожной инфраструктуры, что вызвало масштабные изменения в движении поездов дальнего сообщения.

Последствия для пассажиров

Первым удар на себя принял поезд №73 «Харьков — Перемышль». Пассажиров эвакуировали с поврежденного участка, организовав для них трансфер в Киев: часть пути была пройдена автобусами, далее — пересадка на поезд с измененным маршрутом. Трем женщинам понадобилась медицинская помощь из-за стрессовой реакции, их сопровождала бригада экстренной медицины.

В целом движение поездов дальнего сообщения перенаправлено через Мироновку или Коростень. Это вызвало отклонения от графика, однако «УЗ» заявляет об ускоренном движении и работе в ручном режиме для обеспечения пересадок.

Антикризисные решения

Чтобы избежать транспортного коллапса в столице, «Укрзализныця» ввела тактовое движение пригородных поездов Киев — Боярка на протяжении всего воскресенья. Этот шаг позволил снизить нагрузку на поврежденный участок и обеспечить стабильность перевозок в утренние часы.

ГСЧС, железнодорожники и другие службы продолжают восстановительные работы. В «Укрзализныце» отмечают, что в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2–3 часов, так как они следуют объездными маршрутами.

Масштаб изменений

Через Коростень перенаправлены поезда, в частности:

• №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск

• №73 Харьков — Перемышль

• №79 Днепр — Львов

• №119 Днепр — Холм

• №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов

• №24 Холм — Киев

• №92 Львов — Киев

• №52 Перемышль — Киев

• №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец

• №750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку курсируют:

• №22/104 Львов — Харьков, Краматорск

• №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев

• №106 Одесса — Киев

• №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий

• №82/81 Ужгород — Киев

• №14 Солотвино — Киев

• №716 Перемышль — Киев

• №76 Кривой Рог — Киев

• №140 Каменец-Подольский — Киев

• №139 Киев — Каменец-Подольский

• №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов

• №21/103 Харьков, Краматорск — Львов

• №113 Харьков — Львов

• №755 Киев — Луцк

• №753 Кривой Рог — Киев

• №265 Киев — Одесса

• №117 Киев — Жмеринка

• №715 Киев — Перемышль

Неизвестные причины

Официальной информации о том, что именно стало причиной повреждения железнодорожного полотна, пока нет. Власти и «Укрзализныця» ограничиваются комментариями о ликвидации последствий и обеспечении альтернативных маршрутов.

