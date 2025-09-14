Через надзвичайну ситуацію у Київській області довелося евакуювати пасажирів поїзда Харків — Перемишль

У ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київської області пролунали вибухи, які, за словами голови обласної державної адміністрації Миколи Калашника, не були пов’язані з атакою РФ. Водночас інцидент спричинив пошкодження залізничної інфраструктури, що призвело до масштабних змін у русі поїздів далекого сполучення.
Наслідки для пасажирів
Першим удар прийняв на себе поїзд №73 «Харків — Перемишль». Пасажирів евакуювали з пошкодженої ділянки, організувавши для них трансфер до Києва: частина шляху була пройдена автобусами, далі — пересадка на поїзд зі зміненим маршрутом. Трьом жінкам знадобилася медична допомога через стресову реакцію, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.
Загалом рух поїздів далекого сполучення перенаправлено через Миронівку або Коростень. Це спричинило відхилення від графіка, проте «УЗ» заявляє про прискорений рух і роботу в ручному режимі для забезпечення пересадок.
Антикризові рішення
Щоб уникнути транспортного колапсу в столиці, «Укрзалізниця» запровадила тактовий рух приміських поїздів Київ — Боярка протягом усієї неділі. Цей крок дозволив знизити навантаження на пошкоджену ділянку та забезпечити стабільність перевезень у ранкові години.
ДСНС, залізничники та інші служби продовжують відновлювальні роботи. В «Укрзалізниці» зазначають, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2–3 годин, адже вони курсують об’їзними маршрутами.
Масштаб змін
Через Коростень перенаправлені поїзди, зокрема:
Через Трипілля-Дністровське — Миронівку курсують:
Невідомі причини
Офіційної інформації про те, що саме стало причиною пошкодження залізничного полотна, наразі немає. Влада і «Укрзалізниця» обмежуються коментарями про ліквідацію наслідків та забезпечення альтернативних маршрутів.
