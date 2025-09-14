Через надзвичайну ситуацію у Київській області довелося евакуювати пасажирів поїзда Харків — Перемишль

Через що виникла надзвичайна ситуація з пошкодженням залізничного полотна поки не повідомляється.

Джерело фото: Суспільне/Нікіта Галка

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 14 вересня у Фастівському районі Київської області пролунали вибухи, які, за словами голови обласної державної адміністрації Миколи Калашника, не були пов’язані з атакою РФ. Водночас інцидент спричинив пошкодження залізничної інфраструктури, що призвело до масштабних змін у русі поїздів далекого сполучення.

Наслідки для пасажирів

Першим удар прийняв на себе поїзд №73 «Харків — Перемишль». Пасажирів евакуювали з пошкодженої ділянки, організувавши для них трансфер до Києва: частина шляху була пройдена автобусами, далі — пересадка на поїзд зі зміненим маршрутом. Трьом жінкам знадобилася медична допомога через стресову реакцію, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.

Загалом рух поїздів далекого сполучення перенаправлено через Миронівку або Коростень. Це спричинило відхилення від графіка, проте «УЗ» заявляє про прискорений рух і роботу в ручному режимі для забезпечення пересадок.

Антикризові рішення

Щоб уникнути транспортного колапсу в столиці, «Укрзалізниця» запровадила тактовий рух приміських поїздів Київ — Боярка протягом усієї неділі. Цей крок дозволив знизити навантаження на пошкоджену ділянку та забезпечити стабільність перевезень у ранкові години.

ДСНС, залізничники та інші служби продовжують відновлювальні роботи. В «Укрзалізниці» зазначають, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2–3 годин, адже вони курсують об’їзними маршрутами.

Масштаб змін

Через Коростень перенаправлені поїзди, зокрема:

№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків — Перемишль

№79 Дніпро — Львів

№119 Дніпро — Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

№24 Холм — Київ

№92 Львів — Київ

№52 Перемишль — Київ

№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку курсують:

№22/104 Львів — Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса — Київ

№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород — Київ

№14 Солотвино — Київ

№716 Перемишль — Київ

№76 Кривий Ріг — Київ

№140 Кам’янець-Подільський — Київ

№139 Київ — Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів — Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ — Львів

№113 Харків — Львів

№755 Київ — Луцьк

№753 Кривий Ріг — Київ

№265 Київ — Одеса

№117 Київ — Жмеринка

№715 Київ — Перемишль

Невідомі причини

Офіційної інформації про те, що саме стало причиною пошкодження залізничного полотна, наразі немає. Влада і «Укрзалізниця» обмежуються коментарями про ліквідацію наслідків та забезпечення альтернативних маршрутів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.