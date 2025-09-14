На Київщині через пошкодження залізниці запустили додаткові автобуси

Через пошкодження на залізниці у Фастівському районі запустили додаткові автобуси.

У Фастівському районі тривають роботи з відновлення пошкодженої залізничної інфраструктури. Щоб зменшити незручності для пасажирів, на ключових напрямках організували додаткове автобусне сполучення. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Зокрема:

Фастів – Київ : на маршрут вийшли ще 9 автобусів;

: на маршрут вийшли ще 9 автобусів; Васильків – Київ та Боярка – Київ: додано по 4 автобуси на кожному напрямку.

Відправлення автобусів здійснюється кожні 10 хвилин, що дозволяє пасажирам швидко й без очікування дістатися місця призначення.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці на Фастівщині.

Як повідомили правоохоронці, 13 вересня о 23:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між Васильковом та Бояркою.

На місці події попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, після чого виникла пожежа.

Слідчі під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури кваліфікували інцидент за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту»).

Досудове розслідування триває.

У Генштабі зазначили, що причини вибуху встановить службова перевірка та подальше розслідування.

