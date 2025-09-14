Практика судов
В Украине растет спрос и цены на тепличные помидоры

23:20, 14 сентября 2025
В Украине вторую неделю подряд дорожают тепличные помидоры: цены выросли на 14%, но все еще остаются на 30% ниже, чем в прошлом году.
Источник фото: Dani California / Unsplash
На украинском рынке уже вторую неделю подряд фиксируется подорожание тепличных помидоров, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной роста цен стало сокращение выборок в тепличных комбинатах, что уменьшило объемы предложения, а также сезонное снижение поставок овощей с открытого грунта.

По данным мониторинга, только с начала этой недели тепличные томаты подорожали в среднем на 14%. Сейчас производители отгружают продукцию по 35–55 грн/кг в зависимости от качества, калибра и объемов партий.

Росту стоимости также способствует активизация спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также общее подорожание грунтовых помидоров.

В то же время эксперты отмечают: несмотря на повышение, тепличные помидоры в Украине остаются примерно на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

