В Украине растет спрос и цены на тепличные помидоры

На украинском рынке уже вторую неделю подряд фиксируется подорожание тепличных помидоров, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Причиной роста цен стало сокращение выборок в тепличных комбинатах, что уменьшило объемы предложения, а также сезонное снижение поставок овощей с открытого грунта.

По данным мониторинга, только с начала этой недели тепличные томаты подорожали в среднем на 14%. Сейчас производители отгружают продукцию по 35–55 грн/кг в зависимости от качества, калибра и объемов партий.

Росту стоимости также способствует активизация спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также общее подорожание грунтовых помидоров.

В то же время эксперты отмечают: несмотря на повышение, тепличные помидоры в Украине остаются примерно на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

