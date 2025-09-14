В Україні зростає попит і ціни на тепличні помідори

В Україні другий тиждень поспіль дорожчають тепличні помідори: ціни зросли на 14%, але все ще залишаються на 30% нижчими, ніж торік.

Джерело фото: Dani California / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На українському ринку вже другий тиждень поспіль фіксується подорожчання тепличних помідорів, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною зростання цін стало скорочення вибірок у тепличних комбінатах, що зменшило обсяги пропозиції, а також сезонне зниження поставок овочів з відкритого ґрунту.

За даними моніторингу, лише з початку цього тижня тепличні томати подорожчали в середньому на 14%. Нині виробники відвантажують продукцію по 35–55 грн/кг залежно від якості, калібру та обсягів партій.

Зростанню вартості також сприяє активізація попиту з боку роздрібних мереж та гуртових компаній, а також загальне подорожчання ґрунтових помідорів.

Водночас експерти наголошують: попри підвищення, тепличні помідори в Україні залишаються приблизно на 30% дешевшими, ніж на початку вересня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.