Счетная палата начала аудит по проверке подготовки Кабмина к международной оценке системы госуправления

Счетная палата сообщила о начале аудита соответствия на тему «Реформа государственного управления: состояние реагирования Правительства на оценку соответствия Принципам государственного управления».

«Принципы государственного управления – это основополагающие идеи и стандарты, которые определяют суть, ценности и ожидаемое поведение в сфере государственного управления. Принципы основаны на действующих актах acquis ЕС, международных стандартах и передовых практиках и разработаны Программой Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) по запросу Европейской комиссии», — заявила Счетная палата.

В последний раз соответствующая оценка украинского правительства проводилась в 2023 году.

Цель аудита Счетной палаты – оценка соответствия руководящим требованиям подготовки Секретариата Кабинета Министров Украины к оцениванию на соответствие Принципам.

Ожидается, что результаты контрольного мероприятия дадут возможность должным образом подготовиться к очередной оценке, а также предоставить рекомендации по возможным путям улучшения системы госуправления для выполнения Украиной ключевых требований для членства в Европейском Союзе.

Контрольные мероприятия осуществляют специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики. Ответственный за аудит – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Отчет о результатах аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в декабре 2025 года.

