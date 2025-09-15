Рахункова палата розпочала аудит щодо перевірки підготовки Кабміну до міжнародної оцінки системи держуправління

За результатами аудити будуть надані рекомендації щодо можливих шляхів покращення системи держуправління для виконання Україною ключових вимог для членства в Європейському Союзі.

Фото: ti-ukraine.org

Рахункова палата повідомила про початок аудиту відповідності на тему «Реформа державного управління: стан реагування Уряду на оцінювання відповідності Принципам державного управління».

«Принципи державного управління – це основоположні ідеї та стандарти, які визначають суть, цінності та очікувану поведінку у сфері державного управління. Принципи ґрунтуються на чинних актах acquis ЄС, міжнародних стандартах та передових практиках і розроблені Програмою Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) на запит Європейської Комісії», - заявила Рахункова палата.

Востаннє відповідну оцінку українського Уряду проведено у 2023 році.

Мета аудиту Рахункової палати – оцінка відповідності керівним вимогам підготовки Секретаріатом Кабінету Міністрів України до оцінювання на відповідність Принципам.

Очікується, що результати контрольного заходу дадуть можливість належно підготуватися до чергового оцінювання, надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення системи держуправління для виконання Україною ключових вимог для членства в Європейському Союзі.

Контрольні заходи здійснюють фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки. Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Кирило Клименко.

Звіт про результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у грудні 2025 року.

