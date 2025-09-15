На Закарпатье будут судить «черного археолога», который пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов

Находки являются кладом археологической культуры Гава-Голиграды.

На Закарпатье правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Ужгорода, который проводил незаконные археологические раскопки, а затем попытался продать уникальную археологическую находку, датированную приблизительно XII–IX вв. до н.э. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина умышленно проводил незаконные раскопки на памятнике археологии, внесенном в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

«В феврале 2025 года обвиняемому удалось обнаружить 11 фрагментов горшка, внутри которых находились четыре бронзовых топора-кельта. Осознавая важность находки, мужчина не сообщил о ней, а присвоил и попытался продать на одном из интернет-аукционов», — заявили в ОГП.

Как подтвердили специалисты, находки являются кладом археологической культуры Гава-Голиграды, существовавшей в период финала позднего бронзового века – начала раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попруттья до северо-восточной части Карпатского котлована в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII–IX вв. до н.э. А то, что клад был найден в керамическом сосуде, придает ему еще большую уникальность. Все археологические находки изъяты и переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины.

Обвиняемому инкриминируется незаконное проведение археологических разведок, раскопок на объекте археологического наследия и незаконное присвоение найденного клада, имеющего особую культурную ценность.

