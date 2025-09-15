Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье будут судить «черного археолога», который пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов

19:24, 15 сентября 2025
Находки являются кладом археологической культуры Гава-Голиграды.
На Закарпатье будут судить «черного археолога», который пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов
Фото: ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Ужгорода, который проводил незаконные археологические раскопки, а затем попытался продать уникальную археологическую находку, датированную приблизительно XII–IX вв. до н.э. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина умышленно проводил незаконные раскопки на памятнике археологии, внесенном в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

«В феврале 2025 года обвиняемому удалось обнаружить 11 фрагментов горшка, внутри которых находились четыре бронзовых топора-кельта. Осознавая важность находки, мужчина не сообщил о ней, а присвоил и попытался продать на одном из интернет-аукционов», — заявили в ОГП.

Как подтвердили специалисты, находки являются кладом археологической культуры Гава-Голиграды, существовавшей в период финала позднего бронзового века – начала раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попруттья до северо-восточной части Карпатского котлована в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII–IX вв. до н.э. А то, что клад был найден в керамическом сосуде, придает ему еще большую уникальность. Все археологические находки изъяты и переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины.

Обвиняемому инкриминируется незаконное проведение археологических разведок, раскопок на объекте археологического наследия и незаконное присвоение найденного клада, имеющего особую культурную ценность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області