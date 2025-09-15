На Закарпатті судитимуть «чорного археолога», який намагався продати унікальний скарб бронзових кельтів

Знахідки є скарбом археологічної культури Ґава-Голігради.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного мешканця Ужгорода, який проводив незаконні археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну археологічну знахідку датовану орієнтовно XII–IX ст. до н.е. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що чоловік умисно проводив незаконні розкопки на пам’ятці археології, занесеної до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

«У лютому 2025 року обвинуваченому вдалося відшукати 11 фрагментів горщика, усередині яких містились чотири бронзові сокири-кельтів. Усвідомлюючи важливість знайденого, чоловік не повідомив про знахідку, а привласнив її та намагався продати на одному з інтернет-аукціонів», - заявили в ОГП.

Як підтверджено фахівцями, знахідки є скарбом археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку. Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е. А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності. Усі археологічні знахідки вилучено та передано на відповідальне зберігання Національному музею історії України.

Обвинуваченому інкриміновано незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.