В Украине в 2025 году количество дел о мошенничестве уменьшилось в 1,5 раза

19:00, 15 сентября 2025
Только 21% производств доходят до суда, Киев лидирует по количеству.
В Украине в 2025 году количество дел о мошенничестве уменьшилось в 1,5 раза
За первые восемь месяцев 2025 года в Украине открыто 35 599 уголовных производств по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), что в 1,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Опендатабот.

Среднемесячное количество новых дел о мошенничестве составляет около 4,5 тысячи. Больше всего таких производств зафиксировано в Киеве (4 882), Днепропетровской (3 511) и Харьковской (2 671) областях. В то же время меньше всего обращений, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий, зарегистрировано в Ивано-Франковской области – примерно 700 дел. В целом в 2025 году количество дел о мошенничестве сократилось на треть по сравнению с предыдущим годом, хотя в отдельных регионах, например в Хмельницкой области, снижение было минимальным – всего на 1%. В Днепропетровской и Черновицкой областях количество таких производств уменьшилось более чем на 40%. Однако по сравнению с 2021 годом в Житомирской области количество дел выросло более чем в четыре раза, а в Закарпатье – в три раза.

Пик мошенничества пришелся на 2023 год, когда было открыто рекордное количество дел – 82 тысячи, со среднемесячным показателем в 7 тысяч, а в период с мая по август – более 8 тысяч ежемесячно. С тех пор количество новых дел постепенно снижается. Однако только 21% производств в 2025 году доходят до суда: из 35 599 дел подозрение вручили в 9 тысячах, а в суд направили 7,6 тысячи. Для сравнения, в 2021 году в суд доходило 30% дел, а в 2022–2023 годах этот показатель составлял лишь 18%.

