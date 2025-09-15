Практика судів
  1. В Україні

В Україні у 2025 році кількість справ про шахрайство зменшилася в 1,5 раза

19:00, 15 вересня 2025
Лише 21% проваджень доходять до суду, Київ лідирує за кількістю.
В Україні у 2025 році кількість справ про шахрайство зменшилася в 1,5 раза
За перші вісім місяців 2025 року в Україні відкрито 35 599 кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»), що в 1,5 раза менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, але в 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє Опендатабот.

Середньомісячна кількість нових справ про шахрайство становить близько 4,5 тисячі. Найбільше таких проваджень зафіксовано у Києві (4 882), Дніпропетровській (3 511) та Харківській (2 671) областях. Водночас найменше звернень, окрім тимчасово окупованих територій і зон бойових дій, зареєстровано на Івано-Франківщині – приблизно 700 справ. Загалом у 2025 році кількість справ про шахрайство скоротилася на третину порівняно з попереднім роком, хоча в окремих регіонах, наприклад на Хмельниччині, зниження було мінімальним – лише на 1%. У Дніпропетровській та Чернівецькій областях кількість таких проваджень зменшилася більш ніж на 40%. Проте порівняно з 2021 роком у Житомирській області кількість справ зросла більш ніж у чотири рази, а на Закарпатті – утричі.

Пік шахрайства припав на 2023 рік, коли було відкрито рекордні 82 тисячі проваджень, із середньомісячним показником у 7 тисяч, а в період із травня по серпень – понад 8 тисяч щомісяця. З того часу кількість нових справ поступово знижується. Однак лише 21% проваджень у 2025 році доходять до суду: із 35 599 справ підозру вручили у 9 тисячах, а до суду направили 7,6 тисячі. Для порівняння, у 2021 році до суду доходило 30% справ, а у 2022–2023 роках цей показник становив лише 18%.

суд шахрай

