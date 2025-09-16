Практика судов
Сверка данных по налогу на недвижимость: куда обращаться плательщикам

07:18, 16 сентября 2025
В случае, если данные налоговой не совпадают с подтвержденными документально сведениями плательщика (например, о площади или праве собственности), налоговая обязана произвести перерасчет и отправить новое уведомление-решение, которое автоматически отменяет предыдущее.
В период уплаты налога на недвижимость плательщикам следует проверить, правильно ли начислены суммы и актуальны ли данные в сообщении от налоговой. Часто выявляются ошибки – например, завышенная площадь или неактуальные сведения о владельце. Чтобы избежать переплат и недоразумений, важно заранее сделать сверку данных.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных по:

- объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

- размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;

- права на пользование льготой по уплате налога;

- размера ставки налога;

– начисленной суммы налога.

Если данные контролирующих органов не совпадают с данными подтвержденными налогоплательщиком на основании соответствующих оригиналов документов, таких как документы на право собственности, налоговая служба производит перерасчет по его адресу и посылает новое уведомление-решение. Предыдущее решение считается отмененным.

Если налогоплательщик представляет документы на недвижимость, которой нет в базе данных информационных систем центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, уплата налога осуществляется на основании представленных плательщиком сведений. Это действует до получения налоговой службой информации от регистрационных органов о переходе права собственности на объект налогообложения.

