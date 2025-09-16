Практика судів
Звірка даних з податку на нерухомість: куди звертатися платникам

07:18, 16 вересня 2025
У разі, якщо дані податкової не збігаються з підтвердженими документально відомостями платника (наприклад, щодо площі чи права власності), податкова зобов’язана зробити перерахунок і надіслати нове повідомлення-рішення, яке автоматично скасовує попереднє.
Фото: dtkt.ua
У період сплати податку на нерухомість платникам варто перевірити, чи правильно нараховані суми та чи актуальні дані у повідомленні від податкової. Часто виявляються помилки — наприклад, завищена площа або неактуальні відомості про власника. Щоб уникнути переплат і непорозумінь, важливо заздалегідь зробити звірку даних.

Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою зі сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, такими як документи на право власності, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове повідомлення-рішення. Попереднє рішення вважається скасованим.

Якщо платник податків подає документи на нерухомість, якої немає в базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником відомостей. Це діє до отримання податковою службою інформації від реєстраційних органів про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

