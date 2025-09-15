Практика судов
Сырский снял с должностей командиров двух армейских корпусов из-за потерь на фронте

18:35, 15 сентября 2025
Владимира Силенко и Максима Китугина сняли с должностей неделю-две назад из-за потерь позиций на фронте.
Сырский снял с должностей командиров двух армейских корпусов из-за потерь на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение об увольнении двух ключевых командиров — главы 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и командующего 20-м армейским корпусом Максима Китугина. Об этом сообщили источники «Украинской правды», которые связывают кадровые перестановки с недавними потерями позиций в зонах ответственности этих подразделений.

Изменения в должностях произошли примерно одна-две недели назад. По словам собеседников издания, решения Сырского продиктованы необходимостью усилить контроль над ситуацией на фронте, где оба корпуса потерпели неудачу в противодействии продвижению российских оккупантов.

17-й армейский корпус под командованием Силенко отвечал за оборону в Запорожской области. За последний период украинские силы потеряли контроль над селом Каменское и частью села Плавни, которое расположено на правом берегу Днепра. Эти позиции имели стратегическое значение для удержания линии обороны в регионе.

Аналогичная ситуация сложилась с 20-м армейским корпусом, которым руководил Китугин. Это подразделение дислоцируется на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где врагу удалось осуществить прорыв на территорию последней, что угрожает стабильности в прифронтовой зоне.

ВСУ военные война Александр Сырский

