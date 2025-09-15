Сирський зняв з посад командирів двох армійських корпусів через втрати на фронті

Володимира Сіленка та Максима Кітугіна зняли з посад тиждень-два тому через втрати позицій на фронті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський прийняв рішення про звільнення двох ключових командирів — очільника 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та командувача 20-го армійського корпусу Максима Кітугіна. Про це повідомили джерела «Української правди», які пов'язують кадрові перестановки з недавніми втратами позицій у зонах відповідальності цих підрозділів.

Зміни на посадах відбулися приблизно один-два тижні тому. За словами співрозмовників видання, рішення Сирського продиктовані необхідністю посилити контроль над ситуацією на фронті, де обидва корпуси зазнали невдач у протидії просуванню російських окупантів.

17-й армійський корпус під командуванням Сіленка відповідав за оборону в Запорізькій області. За останній період українські сили втратили контроль над селом Кам'янське та частиною села Плавні, яке розташоване на правому березі Дніпра. Ці позиції мали стратегічне значення для утримання лінії оборони в регіоні.

Аналогічна ситуація склалася з 20-м армійським корпусом, яким керував Кітугін. Цей підрозділ дислокується на стику Донецької та Дніпропетровської областей, де ворогу вдалося здійснити прорив на територію останньої, що загрожує стабільності в прифронтовій зоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.