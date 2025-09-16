Практика судов
  1. В Украине

Путин пытается обмануть Трампа и отсрочить санкции, — Зеленский

08:38, 16 сентября 2025
Владимир Зеленский уверен, что Путин «хотел вырваться из политической изоляции» благодаря саммиту на Аляске.
Путин пытается обмануть Трампа и отсрочить санкции, — Зеленский
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается обмануть Дональда Трампа и США, чтобы отсрочить введение новых санкций. Об этом украинский лидер сказал в интервью Sky News.

«Я думаю, он много чего дал Путину. И верю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы определенный результат», — сказал Зеленский, комментируя саммит США и РФ на Аляске.

Президент также уверен, что Путин пытается обмануть Трампа.

«Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы США и Трамп не наложили на него санкции. И если вы и дальше будете откладывать их применение, тогда россияне будут лучше подготовлены», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также уверен, что Путин «хотел вырваться из политической изоляции» благодаря саммиту на Аляске, и считает, что «он должен был заплатить больше» за эту встречу с президентом США.

Глава государства отметил, что российский диктатор «должен был получить удар в этой войне и остановиться», но «вместо этого получил деизоляцию».

«Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает двери для Путина к другим саммитам и форматам, потому что так оно есть, и мы это видим, мы это наблюдаем. И я не думаю, что он за это что-то заплатил», — сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Воинская часть отказала в выплате 1 млн грн по постановлению о «контракте 18-24», так как военнослужащим офицерского состава такое вознаграждение не выплачивается – что решил суд

В марте 2022 года мужчина в возрасте до 25 лет начал службу, дослужил до офицерского звания, получил травму, связанную с защитой Родины, но ему отказали в выплате вознаграждения по постановлению о «контракте 18-24» – суд частично удовлетворил его иск.

«Я могу и в ухо дать» – судью-блогера Дмитрия Кривенко обвинили в неуважении к общественным активистам и гомофобии, но наказания пока не придумали

Судья сообщил, что он сам стал жертвой информационной кампании со стороны общественных активистов и не смог спокойно наблюдать, как уничтожают авторитет судебной власти.

На местные и апелляционные суды и учреждения ГСА в бюджете 2026 года не хватает 15,5 млрд грн – Высший совет правосудия

Кроме того, Минфин предлагает предусмотреть 10 млн грн в 2026 году на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия – в то время как нужно 2,3 млрд грн.

Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції