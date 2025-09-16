Путин пытается обмануть Трампа и отсрочить санкции, — Зеленский

Владимир Зеленский уверен, что Путин «хотел вырваться из политической изоляции» благодаря саммиту на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается обмануть Дональда Трампа и США, чтобы отсрочить введение новых санкций. Об этом украинский лидер сказал в интервью Sky News.

«Я думаю, он много чего дал Путину. И верю, что если бы это была трехсторонняя встреча, мы имели бы определенный результат», — сказал Зеленский, комментируя саммит США и РФ на Аляске.

Президент также уверен, что Путин пытается обмануть Трампа.

«Он делает все возможное, чтобы избежать санкций, чтобы США и Трамп не наложили на него санкции. И если вы и дальше будете откладывать их применение, тогда россияне будут лучше подготовлены», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также уверен, что Путин «хотел вырваться из политической изоляции» благодаря саммиту на Аляске, и считает, что «он должен был заплатить больше» за эту встречу с президентом США.

Глава государства отметил, что российский диктатор «должен был получить удар в этой войне и остановиться», но «вместо этого получил деизоляцию».

«Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает двери для Путина к другим саммитам и форматам, потому что так оно есть, и мы это видим, мы это наблюдаем. И я не думаю, что он за это что-то заплатил», — сказал Зеленский.

