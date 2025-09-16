Путін намагається обдурити Трампа та відтермінувати санкції, — Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що Путін «хотів вирватися з політичної ізоляції» завдяки саміту на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагається обдурити Дональда Трампа і США, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій. Про це український лідер сказав в інтерв’ю лідера Sky News.

«Я думаю, він багато чого дав Путіну. І вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат», - сказав Зеленський, коментуючи саміт США та РФ на Алясці.

Президент також переконаний, що Путін намагається обдурити Трампа.

«Він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб США і Трамп не наклали на нього санкції. І якщо ви й надалі відкладатимете їх застосування, тоді росіяни будуть краще підготовлені», - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також переконаний, що Путін «хотів вирватися з політичної ізоляції» завдяки саміту на Алясці, і вважає, що «він мав заплатити більше» за цю зустріч із президентом США.

Глава держави зазначив, що російський диктатор «мав отримати удар у цій війні та зупинитися», але «натомість отримав деізоляцію».

«Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває двері для Путіна до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо. І я не думаю, що він за це щось заплатив», - сказав Зеленський.

