В Киевской области задержали военных, которые сбыли более 27 тысяч литров армейского топлива

11:48, 16 сентября 2025
Схему хищения топлива разработал начальник одной из служб воинской части и привлек к ней еще двоих своих коллег.
В Киевской области задержали военных, которые сбыли более 27 тысяч литров армейского топлива
В Киевской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении группе военнослужащих, которые разворовывали и сбывали топливо воинской части. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Отмечается, что преступную схему разработал начальник одной из служб воинской части и подключил к ней еще двоих сослуживцев.

«Начальник службы горюче-смазочных материалов не только завышал нормы расхода, но и фиктивно списывал топливо на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные «излишки» дизельного топлива. Другие фигуранты сбывали эти излишки налево. Для конспирации они меняли номера на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы, таким образом вывозили топливо из части», — заявили в ГБР.

Документально подтверждены факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива общим весом 22,9 тонны.

Военным должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

